二战后的国际秩序经历数次重大转型。冷战时期，美国和苏联分别领导西方和东方两大阵营进行对抗；苏联解体后，美国取得前所未有的全球优势，形成长期的单极霸权。中国崛起，特别是2008年全球金融危机之后，美国战略界一度出现以“G2”概括中美加强全球治理协调的主张。中国则明确拒绝以G2界定中美关系，继续强调多边主义和世界多极化。

美国总统特朗普第一任期揭开新一轮国际秩序调整的序幕。一方面，美国更加明确地把中国定位为战略竞争对手；另一方面，特朗普以“美国优先”和交易主义重新审视与传统盟友的关系。拜登政府则继承对华战略竞争的基本判断，却改变竞争方式，重新强化美国与欧洲、日本、韩国、澳大利亚等盟友和伙伴的协调，使中美竞争呈现越来越明显的集团化色彩。

特朗普第二任期再次改变这个进程。在对华施压未能迫使北京作出根本性战略让步之后，美国开始寻求在持续竞争基础上与中国建立某种战略稳定；与此同时，特朗普政府对盟友和其他国家的关税与安全压力，却进一步刺激这些国家降低对美国的依赖。这并不意味着美国盟友开始“倒向中国”，但它们越来越须要思考一个问题：如果美国自身也成为不确定性的来源，是否应该拥有更加独立的对美、对华政策？