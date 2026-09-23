马来西亚前首相纳吉在经过两年多的争取与等待，终于在9月18日获得国家元首苏丹依布拉欣有条件特赦，获准在缴付5000万令吉（1564万新元）罚款后，以居家服刑方式完成SRC国际公司案的剩余刑期，直至2028年8月23日。这项安排，是国民阵线成员，特别是巫统期盼已久的结果，全党因而欢呼沸腾。然而，与他共同执政的希望联盟成员，特别是民主行动党，则因早前反对纳吉离狱服刑的立场，以及该党署理主席倪可敏发出“纳吉离狱火箭退阁”豪言，而陷入尴尬境地。

为了缓解尴尬，民行党秘书长陆兆福隔日宣布辞去交通部长职务，以个人辞官表达党的立场，其他正副部长则继续留任。尽管陆兆福的辞呈还有待首相安华批准，但允准与否已不重要，因为安华强调特赦属于元首权限，与政府的反贪立场没关联，而支持者对此回应也贬多于褒。这意味着两件事：其一，在特赦议题上，希盟任何形式的抗议都无法改变现状；其二，陆兆福走与不走，都难以扭转希盟在支持者眼中一再向巫统退让，无法坚守反贪立场的形象。

因此，纳吉这次获准居家服刑，坊间更关注的，是马国历史上首位因为失信罪而锒铛入狱的前首相在被特赦后，会为这个已经动荡不安的政局带来什么影响。从更宏观层面来看，这预示国阵与希盟在来届大选已失去所有的合作空间。当然，有论者认为，安华没有阻挠特赦申请，是想缓解巫统退出政府的压力，因为纳吉被允许居家服刑后，主张与希盟合作的巫统领袖，就多了一个向基层解释留在政府的理由，证明与安华合作无阻他们落实自己的诉求。