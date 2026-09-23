当总统特朗普将美国卷入又一场鲁莽的贸易战（这次的对手是邻国加拿大，既是美国最大贸易伙伴之一，也是北约盟友），其中的讽刺意味不言而喻。尽管自1945年以来，美国一直是多边贸易体系的主要缔造者和受益者，但在特朗普治下，美国却（至少在言辞上）将自己重新塑造成所谓不公平经济秩序的受害者。

特朗普的“受害者”叙事长期以来一直是“让美国再次伟大”（MAGA）运动的动力。他在2017年的首次就职演说中誓言，他的胜利将结束“这场美国大屠杀”；八年后，他宣称重返白宫标志着美国“衰落”的终结。

近年来，这种论调已蔓延至欧洲的“特朗普式”极右翼势力。匈牙利前总理欧尔班曾将其政府2024年担任欧盟理事会轮值主席国时的官方口号定为“让欧洲再次伟大”，他赞扬特朗普政府最新的《国家安全战略》认识到欧洲“文明层面的衰落”。美国亿万富豪马斯克也在报纸评论文章中，以及在德国的德国选择党竞选集会上通过线上露面，表达同样观点。