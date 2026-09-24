我住在榜鹅组屋区。同一座楼里住着华人、马来人和印度人邻居，这在新加坡再平常不过，但它不是巧合，是政策。1989年，建屋发展局推出种族融合政策，为每个邻里和每座组屋设定族群比例上限，目的只有一个：不让任何族群在物理空间里聚成孤岛。30多年下来，它常被视为种族和谐最坚实的地基之一。这项政策没有改变任何人的信仰和生活方式，只是保证每个人每天都会在电梯里、咖啡店里，遇见和自己不一样的人。

最近一件事让我意识到，这块地基只铺在地面上。据报道，尼泊尔泥石流灾害和新加坡航空拟再注资印度航空的消息，在网上引来一批针对印度族群的恶毒留言，有人按失踪者姓名等去猜他们是不是新加坡人。国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根形容这些言论“可耻、恶毒”，并要求警方评估是否违法。

组屋有种族比例，手机却没有。这引出一个我认为比个别留言更要紧的问题：在算法接管大部分阅读的年代，种族融合政策该不该有一个数码版本？