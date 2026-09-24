中国国家主席习近平此次对美国进行国事访问，随行名单以蔡奇、王毅等核心官员为主，未见往日群星闪耀的企业家方阵。外界习惯顺“规模即分量”的思路追问：是不是降格了？是不是热度不够？其实，外交场合的每一次“减法”，往往比“加法”承载更复杂的算法。这份名单的变化，标定的恰恰是中美关系此刻的真实坐标。

先要理解随访名单的性质。元首携行的企业名单，从来不是招商引资团，而是一份政治文本。2015年由互联网三巨头掌门人和金融巨头组成的15人阵容，展现当时中国对“互联网+”叙事与资本力量的推崇，但那种视觉冲击也在无意间放大了“生意优先”的观感，稀释国事访问的战略分量。

在晶片管制、投资审查、技术脱钩已成现实的今天，用采购大单换取政治缓冲的“买买买”逻辑，正在空洞化。继续把镜头对准企业家握手，等于仍在宣称北京愿意用经贸红利置换战略忍让——这一叙事在华盛顿已近乎失效。抽走这张边际效益递减的经济牌，不是不重视经贸，而是不再接受议题干扰：当前博弈的焦点，已从关税清单、采购额度，转向规则制定权与安全边界。