9月22日至26日，联合国召开第81届联大一般性辩论会议，各国元首或政府首脑、要人，如美国总统特朗普、日本首相高市早苗、伊朗总统佩泽希齐扬、巴西总统卢拉等，纷纷发表讲话，代表本国阐述内外政策及对若干国际议题的意见。

不同国家领导人的讲话立场和目的差异颇大，如特朗普公开宣扬美国优先和单边主义，为它攻击伊朗和委内瑞拉、制裁古巴辩护；高市早苗一方面主张联合国发挥作用，同时却又批评联合国宪章中关于德日的“敌国条款”、强烈要求修改和废除；佩泽希齐扬则批评美国对伊朗的轰炸，造成平民伤亡和国际社会的漠视……另外，中俄两国元首均缺席本次大会。

近年的世界，越发走向分裂而非融合，各国之间合作减少而对抗增多。俄乌、巴以、美伊等热战造成大量流血死亡，台海、南亚、巴尔干、非洲若干地区也剑拔弩张，中美竞争加剧且许多国家卷入其中。特朗普上台后，世界头号强国美国从曾经积极推动全球化和多边秩序，转向重拾孤立主义和霸权，并对联合国在内的许多国际机构持批判态度。这些都重创以联合国为代表的国际机构、全球性多边合作机制，世界从相对和平、有秩序、规范化，变得倒退向冲突、无序、丛林化。