最近与家人一起看了两部新加坡电影，看完委实有拍拍自己肩膀的兴奋与实在感。正是这两部本地电影，在今年好几个国际影展的最高殿堂里，留下可喜可贺的美好印记。

2月，陈哲艺的《我们不是陌生人》入围柏林影展主竞赛单元，乃首次有本地电影角逐金熊奖，改写本地影史；6月，新加坡首部中英语历史动画长片、新加坡导演韩蕴光与西班牙动画界泰斗劳尔·加西亚（Raul Garcia）联合执导的《沧海琴声》（The Violinist），在素有“动画界奥斯卡”的安锡国际动画影展，捧回最高荣誉“水晶奖”，以及“SACEM最佳原创长片音乐奖”。同时，在刚刚公布的第19届亚太电影大奖入围名单里，《我们不是陌生人》女主角杨雁雁也获得“最佳表演奖”提名，而《沧海琴声》也入围“最佳动画长片”。前者写实，说的是眼下的组屋人生；后者动画，讲的是战火中的南洋往事。这两部电影，几乎在同一年把新加坡的第八艺术端上世界的大银幕及颁奖台。

我希望这不是巧合，而是经过这么多年的摸索、磨练和尝试，或许新加坡电影开始找到有自己特色的讲故事方式。