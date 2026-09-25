在新加坡生活，我们每天其实都在与“多元文化”相遇。早晨到咖啡店，一桌人可以用华语、英语、马来语甚至方言交谈；走进邻里，一边是华族庙宇，一边可能是马来回教堂或印度庙；到了舞台，华乐、马来音乐、印度音乐与西方音乐，又可以在同一座城市找到自己的知音。我们习以为常，却往往忘了，这其实是新加坡非常珍贵，也非常独特的文化资产。多元文化，不只是新加坡的社会特色，更是我们的文化基因。

因此，非常欣慰看到政府推出总额达2000万元的总统挑战“多元文化艺术项目津贴”。这笔资源的意义，不仅在于资助多少场演出、多少件作品，更重要的是，它为新加坡艺术界提出一个值得深思的问题：我们能不能从“多元文化共存”，进一步走向“多元文化共创”？

这是一个更具挑战性，也更令人期待的阶段。过去谈多元文化艺术，我们很容易想到把华乐、马来音乐、印度音乐放在同一个舞台；一件作品里出现不同族群的乐器、服装和舞蹈，就称之为“多元文化”。这当然是一个开始，但不应该是终点。真正好的多元文化作品，不能只是“你一点、我一点”的拼贴，而必须经过深入理解、碰撞、消化，最后形成新的艺术语言。这需要时间，更须要研究。