美国总统特朗普是新闻制造器这一点，从第一任期就广为人知，第二任期制造的新闻更多更猛更劲爆。在人工智能对世界媒体业持续冲刷的现实环境里，这样一个大国领袖，虽然很多人不喜欢他，但他事实上给新闻业和国际评论、学者带来很多灵感。你可能会指出，以他之名发起的战争所带来的重大人命损失，不能抵消他的新闻效果，但是，以美国总统身份，他任内对美国和世界所造成的破坏，是不是一定比其他美国总统大，恐怕要复杂的历史论证才能讲清楚，而他几乎肯定会成为后世历史学家重点研究的课题之一。你看，这也算是一种工作机会吧。

近日，中美峰会吸引全球目光。特朗普在百忙之余没有忘记念兹在兹的格陵兰，在中国国家主席习近平抵达前宣布，美国已取得这一大片冰雪天地在安全事务的长期控制权。在中美峰会热度下，这事有点遇冷，但它可能在长期的国际地缘政治上产生重大影响，特别是对于整个北极圈的控制权，不利于美国两大对手俄罗斯和中国未来的拓展空间。

美国政府其实一直了解格陵兰地理位置的关键，也持续和丹麦商谈取得更大的使用或租用权，以满足北约防务需求。特朗普在2019年重新把问题推到台前。当时随着北极冰层消退，航道开始出现，俄中两国的经济、科研和军事等活动增加，美国战略界再度重视格陵兰的地缘价值。当然，格陵兰稀土储量之丰富，如今对美国更具战略吸引力。