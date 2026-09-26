从今年起，国家图书馆管理局将每年9月定为“全民阅读月”，并启动为期五年的全国阅读运动“ReadSG”。玩法相当熟口熟面——连续读足15分钟，每日打卡，外加“金币”利诱——完全套用当代演算法最擅长的多巴胺奖励机制。无怪乎不少国际媒体争相围观，等着看这个曾靠政令宣导屡创社会奇迹的国家，这回透过些许甜头，能否让人们放下手机，打开久违的书？

其实，国人并非不阅读。图管局2024年的全国阅读习惯调查就显示，近九成的成年人每周至少阅读一次；76%看新闻，65%读社群媒体与网站文章。比较让人尴尬的数字，是包括电子书在内每周阅读书籍的人，只有28%。

换句话说，阅读没有死，只是换了一身皮——从一整本书，拆解成新闻摘要，或演算法推荐下的动态贴文，继续在生活里流转。于是，这并非“还阅不阅读”的问题，而是我们怎么接触文字，又怎么从文字里理出头绪。这个分别，到了人工智能（AI）时代变得格外要命。