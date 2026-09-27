与共和党以特朗普个人品牌为核心，形成高效筹款与动员机器不同的是，民主党在2026年中期选举缺失能统领全局的领跑者，党内呈现多中心、多派共存的格局。

2024年民主党大溃败之后，党内对败选原因有不同解释：有人认为过度依赖身份政治，忽视通货膨胀、移民和生活费；有人认为精英层脱离基层，失去工薪阶层和部分少数族裔选民；还有人认为真正问题是世代交替失败，老一代领导人退不下来，新一代又没有形成能统领全党的领袖。到了今年，这些问题并没有消失，反而同时进入中期选举。正是这些问题导致中期选举民主党的困境：它不是没有候选人、没有钱，也不是没有议题，而是没有一个能够把这些东西集中起来的人。

今年3月，美国全国广播公司新闻（NBC News）的一项全国调查显示，民主党的全国品牌评价明显低于共和党和特朗普。当时只有30%的选民给出民主党正面评价，52%给出负面评价，净支持率为负22。共和党为负14，特朗普约为负12。更值得注意的是，民主党整体形象甚至低于特朗普、哈里斯和纽森等几位主要政治人物。