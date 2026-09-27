中秋月圆之际，中国国家主席习近平结束对美国的国事访问。中美两国元首在不到五个月内实现互访，即使在两国关系的蜜月期也属前所未有。这次访问最引人议论的首先是礼仪：美国总统特朗普夫妇破例亲赴机场迎接，白宫礼炮、战机飞越、国宴与茶叙，媒体镜头里红毯铺陈，觥筹交错，相敬如宾。经历近年来中美关系的严重波折，华盛顿如此款待来自北京的客人，让人多少有些恍如隔世。

媒体自然要问：面子有了，里子呢？这是个好问题。但只把礼仪算作面子，可能严重低估它的作用。

中美之间，礼仪也是生产力

回想几年前，中美双方经历冠病疫情，以及贸易战、晶片战、制裁与反制的不断叠加，两国关系曾一度陷入全面对抗。从政治人物到媒体，双方都曾有过激烈的言语交锋，甚至出现妖魔化对方的言论。许多原本寻常的交往，也逐渐被置于泛安全化的审视之下。在美国国内，对华强硬一度成为少数具有高度跨党派共识的政策议题之一。敌意一旦持续，就会逐渐沉淀为官僚惯性和社会惯性。