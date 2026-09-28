9月23日至25日，美国总统特朗普与中国国家主席习近平在华盛顿举行峰会。这次峰会没有带来新的中美缓和，也没有结束两国的战略竞争，而是显示双方正在逐渐形成一种新的关系模式——“可控的竞争性共存”。核心是继续激烈竞争，同时建立护栏；保持沟通，有选择地合作；重新调整而非完全切断经济联系，并防止竞争最终演变成军事冲突。中美关系正在从过去“合作还是对抗”的二元选择，进入一个竞争长期化，但竞争管理制度化的新阶段。

从邓小平的牛仔帽到习近平的毛装

中美力量对比的变化，可以通过两个相隔47年的画面来理解。1979年邓小平访美，在得克萨斯州戴上10加仑牛仔帽。当时中国刚刚走出毛泽东时代的国际孤立，国内生产总值（GDP）仅相当于美国约6.7%。中国希望通过改革开放、改善对美关系和融入西方主导的国际体系，实现现代化。

当时，我在美国一所大学求学。我至今仍记得，当时宿舍里的美国学生看到这一幕，都兴奋地大声欢呼。