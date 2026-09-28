今年2月28日，以色列内坦亚胡政府联合美国特朗普政府发起所谓的 “史诗怒火”行动，空袭伊朗并炸死最高领袖哈梅内伊。半年过去，这场战争不但没有换来德黑兰的屈服，反而把美国推进骑虎难下的泥潭：美国国会预算办公室9月15日的报告显示，截至8月1日，战争已耗资380亿美元，消耗美军爱国者等四种拦截弹库存的一半到三分之二，补齐这些弹药至少需要五年和数额庞大的预算。美国战争部监察长普拉特·B·莫林三世（Platte B. Moring III）承认，伊朗对美军在中东的军事设施造成的实际破坏“远超此前披露”，位于巴林的美军第五舰队总部严重受损，数十架飞机损毁，已知阵亡近20人，伤员逾800。白宫已向国会追加876亿美元战争拨款，并警告冲突甚至可能拖到2028年底。

更具历史意义的是，霍尔木兹海峡这条国际水道第一次被系统性地武器化，用来撕裂美国主导的国际政治经济秩序。伊朗用水雷、无人艇、导弹和卫星导航干扰，把海峡变成一道闸门：对美国及盟友的船只关闭，对中、俄、印、巴等友好国家放行。毫不夸张地说，作为一个中等国家的伊朗，根据自己利益，活生生将世界进一步分裂和分化。

这场战争尤其给海湾国家造成史无前例的困境，海湾石油出口从每天2500万桶跌到1000万桶。美国财长贝森特口中每天1700万桶正常通行的海峡，航运数据显示每天只过十来艘船。可以这么说，从美国总统、战争部长到财长等内阁官员，基本都靠谎言来掩盖中东的失利。