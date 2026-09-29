新近出炉的2025年度国际学生评估项目（PISA）报告显示，在91个国家和地区当中，新加坡中学生在阅读能力排名第一，数学、科学和计算问题解决能力排名第二。

有趣的是，新加坡（6551名15岁学生）的成长型思维（growth mindset）比率为62%（PISA 2018年和2022年分别为60%和61%），不只低于经济合作与发展组织（OECD）的69%，也远低于PISA 2025科学排名前20的13个西方国家的平均比率74%（如：爱沙尼亚83%、英国74%、加拿大76%、纽西兰74%、澳大利亚68%、芬兰77%、美国81%）（注：PISA 2025以“科学”为主轴指标）。成长型思维比率，指的是不同意或强烈不同意“你无法对你拥有的智力作出太多改变”说法的学生比率。

学界一般认为，学业成绩不只受学习环境条件影响，也受学习态度和信念影响。成长型思维学生相信智力可发展，努力可让人更聪明，能自发学习，韧性和抗压能力也较强；固定型思维（fixed mindset）学生则认为智力无法改变，学习被动，常倾向回避困难，因而影响韧性及未来职业前景。