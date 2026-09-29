一位独自住在武吉巴督社区关爱组屋的85岁阿嫲，要去冲凉时失足跌倒无法起身，勉强用拐杖反复按下厕所内的紧急呼叫按钮求救，但却没人回应，只得忍痛爬到住家大门呼救，才有邻居帮她召来救护车，前前后后折腾两小时。事后，服务提供商展开调查，才发现求救按钮系统存在技术故障，

最紧要的求救设施在最紧要的时刻失灵，真是令人无语。幸运的是，这位阿嫲虽然跌伤，但还爬得动，总算躲过一劫。倘若不幸跌倒后无法动弹，后果真不堪设想。这是一起不容小觑的事故，更不能被视为孤立事件，它的发生，是一记震耳的警钟，说明监管有疏漏之处。这涉及住宅区一个关键设施的有效操作，也必然会令许多人对社区关爱组屋的服务可靠性产生疑虑。

社区关爱组屋（Community Care Apartment）是建屋发展局专为年长者设计的一种住房，把住宅、基本照护服务和社区活动结合在一起，让老人可以尽量独立生活，同时在需要时获得支援。这个计划于2021年推出。据报道，组屋内装有两个红色紧急呼叫按钮，一个在厕所，一个在卧室床边。