中美两国元首在华盛顿举行的会晤，标志着双边关系进入一个以“元首外交引领下的竞争管理”为核心的新阶段。在不到半年时间内，美国总统特朗普和中国国家主席习近平分别对彼此进行国事访问，的确创造中美关系新的历史。此次会晤期间，双方达成的最重要成果是同意构建“基于尊重、公平和对等的建设性战略稳定关系”。然而，中美对这一关系的内涵有着不同的认识。比如，美方希望借此推动美俄中三边军控谈判，但显然中方并不积极。在经贸、人工智能（AI）、地缘政治等多个领域，中美达成有限共识，为未来一段时期的中美互动设定基调。

元首外交对中美关系的引领作用变得越发显著。特朗普本人倾慕权力，偏好与强国领袖展开互动。此次会晤是继今年5月北京峰会后，中美元首在一年内的第二次面对面会晤，也是习近平时隔11年对美国国事访问。从特朗普亲赴机场接机到几乎陪同出席每一场活动，按照他的说法，这是一次“国事访问+”的安排。从白宫和中方发布的成果清单看，双方已约定在11月和12月各自的主场外交活动中再次会晤。这意味着一年内将有四场元首会晤，创下中美交往的历史纪录。这种高频次的元首互动，反映双方都认识到在竞争加剧的背景下，保持最高层级的沟通渠道畅通，对于管控分歧，避免误判至关重要。

虽然对话日趋稳定，但中美缺乏相互信任的问题依然突出。这集中反映在经贸领域。此次会晤前，美国财政部长贝森特已宣布双方同意将贸易休战期延长两个月。9月28日，中国商务部公布的信息显示，双方将给予各自价值300亿美元的“非敏感商品”更优惠的关税待遇。中美还宣布成立农业工作组，中国将在2027年和2028年从美国采购1000万吨煤炭。这些举措被外界视为中美推进“可管理贸易”的象征性信号。