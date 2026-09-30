中国国家主席习近平时隔11年对美国进行国事访问，美国总统特朗普夫妇亲自前往机场迎接，中美元首在半年内实现历史性互访。

就在中美元首峰会两天前，日本首相高市早苗在纽约和特朗普会谈。日本担心中美过度接近，会出现类似于1972年“尼克逊冲击”的“越顶外交”，据报道因此坚持要在中美峰会前举行日美会谈，向特朗普说服“中国挑战”并且在对华政策上对表。

然而，在中美峰会期间，特朗普提及飞虎队并说二战时两国是同盟国。习近平在欢迎仪式上说，在二战期间，中美并肩抗击法西斯侵略，并在国宴致辞中明确提到中美共同抗击过日本军国主义。中美峰会后发布的八点成果共识的第四点称，两国元首忆及中国和美国是二战盟友，并肩作战赢得战争胜利。