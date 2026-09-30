张云：夹在历史问题与同盟之间的日本
中日关系终究要好起来，但这须要有前提条件，即日本真正从战略角度认识到，同时与中美两个大国保持建设性稳定关系的重要性，认真思考如何在中美日之间，有效发挥沟通桥梁的作用。
9月22日，美国总统特朗普与日本首相高市早苗在纽约联合国总部举行闭门会谈。9月26日，特朗普与中国国家主席习近平会面后，又与高市通电话，同意在经济和安全等涉华议题上展开密切合作。 （法新社）
中国国家主席习近平时隔11年对美国进行国事访问，美国总统特朗普夫妇亲自前往机场迎接，中美元首在半年内实现历史性互访。
就在中美元首峰会两天前，日本首相高市早苗在纽约和特朗普会谈。日本担心中美过度接近，会出现类似于1972年“尼克逊冲击”的“越顶外交”，据报道因此坚持要在中美峰会前举行日美会谈，向特朗普说服“中国挑战”并且在对华政策上对表。
然而，在中美峰会期间，特朗普提及飞虎队并说二战时两国是同盟国。习近平在欢迎仪式上说，在二战期间，中美并肩抗击法西斯侵略，并在国宴致辞中明确提到中美共同抗击过日本军国主义。中美峰会后发布的八点成果共识的第四点称，两国元首忆及中国和美国是二战盟友，并肩作战赢得战争胜利。