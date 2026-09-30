加芙列拉·拉莫斯：阿莫代伊呼吁暂停AI开发的盲区
从营销自身产品中获利的公司，不应成为评估风险以及决定我们的社会该承受多大风险的唯一行为主体。
阿莫代伊呼吁放慢人工智能发展速度，但Anthropic在业务推进方面，却没有放慢。 （法新社）
Anthropic首席执行官阿莫代伊（Dario Amodei）呼吁放缓前沿人工智能（AI）模型的开发，直到开发者能够确实控制模型的行为。在此之前，发生一起一群OpenAI智能体（agent）逃离封闭沙盒环境，接入互联网并访问应用开发平台Hugging Face基础设施的事件。阿莫代伊随后发表这篇长达3850字的呼吁，主张“放缓前沿AI研发步伐”（pace the frontier）。正如他在文章中所承认的，这并非首次发生此类事件，OpenAI也并非唯一面临智能体意外出逃的实验室。
并非只有阿莫代伊一人大声疾呼。上个月，哈萨比斯（Demis Hassabis）卸任谷歌DeepMind首席执行官，转而专注于围绕通用人工智能（AGI）及治理的更广泛议题。他与他的团队一直致力于建立一个制定标准的监督机构（计划以公私合作的模式成立），以确保AI的安全。
这不是我们第一次听到AI领军人物呼吁暂停这项技术的开发。在2023年生成式AI发布后，就曾出现过一次大规模的呼吁。当时有数百人要求按下暂停键，包括亿万富豪马斯克，他与OpenAI一同支持阿莫代伊最近的这次呼吁。然而，在追求超级智能的各大科技公司之间的激烈竞争，每次AI训练周期所需巨额资金与实际投资回报不成正比，以及中国自身在AI领域的进步等多重因素驱动下，这场逐底竞争仍在继续。