新加坡是一个似乎永远没有“完工”之日的国家。

从1965年独立至今，本岛和海上的建设一直处在“进行式”状态，永远在施工。建国初期，我们为生存而建设，大兴土木建造组屋和工业区，解决住房、就业、教育、国防等基本问题，同时开始大规模的填海造地。经济起飞后，又快马加鞭建设机场、港口、地铁和金融中心，提升国家竞争力，进一步吸引高质投资，并彻底解决长期威胁生存的水供问题。

如今，生存问题解决了，国家根基也已稳固，我们又开始为可持续发展、城市更新、交通完善和基础设施升级而建设。从南北交通廊道到各条新地铁线、从樟宜机场的第五搭客大厦（T5）到大士超级港、从登加新镇到深隧道阴沟系统……种种为未来赋能的大型工程正在如火如荼进行，遍布全岛东西南北中。