林任君：不断为未来赋能——新加坡永无止境的事业文化与历史的扎根亦需同行
在不断为未来赋能之下，沧海化为桑田后，应对长期发展和防洪的基础设施陆续到位后，水源和能源的供应解决后，可持续的人力培训体系完备后，加上强韧的经济和国防实力，以及雄厚的财政储备，未来世代的继续生存与发展便有了坚实的保障。
位于玛丽蒙路（Marymount road）南北交通廊道工程的建筑工地正好处于南北交通廊道和跨岛地铁线的必经之地，自从几年前这两个大型地下工程在这里同步动工后，就发生了天翻地覆的变化，成为施工最复杂、改道最频繁的道路交界处之一。 （档案照片）
新加坡是一个似乎永远没有“完工”之日的国家。
从1965年独立至今，本岛和海上的建设一直处在“进行式”状态，永远在施工。建国初期，我们为生存而建设，大兴土木建造组屋和工业区，解决住房、就业、教育、国防等基本问题，同时开始大规模的填海造地。经济起飞后，又快马加鞭建设机场、港口、地铁和金融中心，提升国家竞争力，进一步吸引高质投资，并彻底解决长期威胁生存的水供问题。
如今，生存问题解决了，国家根基也已稳固，我们又开始为可持续发展、城市更新、交通完善和基础设施升级而建设。从南北交通廊道到各条新地铁线、从樟宜机场的第五搭客大厦（T5）到大士超级港、从登加新镇到深隧道阴沟系统……种种为未来赋能的大型工程正在如火如荼进行，遍布全岛东西南北中。