九月天的新加坡因邻国的林火烟霾弥漫，举国上下正一口一口呼吸着被污染的空气。然而，9月21日一则关于500元罚款的新闻，却比烟霾呛人更抢眼，世界各地主流和网络媒体争相报道，可见挑战几乎相同。我们对抗的何尝不是另一种跨国境，越来越普遍的噪音和空间上的污染？

从9月23日起，在公共巴士上大声播放音乐或视频、乱丢垃圾、把脚放在座位上，或饮食等滋扰他人的行为将属违法，违例者最高可罚500元。较严重的行为，例如在巴士转换站或总站阻碍其他乘客通行，危及他人安全，或在巴士、转换站或总站随地便溺，最高罚款可达5000元。

英国广播公司（BBC）最有世界观，把新元换算成数国货币，让大家立马体会政府打击丑陋的行为有多强的意志。“新加坡的巴士乘客现在如果将脚放在座位上或大声外放音频，以及在车上饮食或乱扔垃圾，将面临最高500元（391美元；2608元人民币；1.22万元新台币）的罚款。”