如果不是“习特二会”，我可能不会想到，两年前写下的一个问题，会以这样的方式回到眼前。

2024年末，美国候任总统特朗普准备重返白宫时，《联合早报》做了一个视频专题《“失踪”的特朗普女士们》：妻子梅拉尼娅几乎整个竞选季都没有出现，伊万卡则早早宣布回归家庭，不再参与父亲的政治活动。两个曾站在特朗普政治舞台中央的女人，显眼地退场了。

当时我采访《波士顿环球报》前言论主编埃伦·克莱格，请她解读“第一夫人”这个角色对于美国政治的特殊意义。她说，美国第一夫人的角色真正得以定义，始自埃莉诺·罗斯福。她的丈夫富兰克林·罗斯福在大萧条和二战期间担任总统，他们夫妇在白宫度过前无古人，后无来者的四个任期。埃莉诺是一位积极的活动家，曾担任联合国代表、报纸专栏作家，也参与广播工作。她以在白宫举办仅允许女性记者参加的新闻发布会而闻名，后来还成为联合国人权委员会首任主席。