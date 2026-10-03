地铁上，一名母亲发现旁边座位一名陌生大叔盯着自己的女儿，瞬间起了戒心。就在她以为对方可能不怀好意时，这名大叔掏出纸笔，开始为熟睡的小女孩画素描。母亲看到大叔聚精会神作画并沉浸其中，原本的戒心瞬间放下，化为感恩之情。

这名母亲事后在社交媒体上分享这次经历，她过后也得知这名作画的大叔，原来是本地艺术家黄品胜。从她最初的“陌生即危险”（stranger danger）防备心理，到画家把成品赠送给她，以及素昧平生的人因艺术的美、人心的善而留下美好片刻，这段际遇称得上一段佳话。

在人人容易对陌生人产生戒备的当今社会，这段故事在不同节点上，只要当事人作出不同的判断，可能发展出截然不同的情节。母亲大可质问大叔，为什么盯着她的女儿，或是凭什么未经同意就画她的女儿，侵犯隐私。果真如此，传上网的只怕不是什么温馨故事，而是一场地铁车厢的骂战。