2024年2月20日，英国外交部长卡梅伦访问福克兰群岛，此举显然是给刚上任的阿根廷总统米莱下马威，难怪阿国官员痛批此举意在挑衅。今年9月3日米莱接受《经济学人》专访时公开喊话英国：当年你们能把香港和平归还中国，那按照同样的规则，同样的合作模式，马尔维纳斯群岛（阿根廷对福克兰群岛的称谓，简称马岛）也该还给阿根廷。说白了，就是想照搬香港回归的完整流程，和平拿回马岛主权。

当晚米莱出席“自由与进步基金会”（Fundación Libertad y Progreso）举办的“变革之风”（Vientos de Cambio）活动时说，“变革之风”有利于阿根廷的主权诉求，并指美国可能重新考虑在该问题上的中立立场令他信心大增。他强调阿政府将动用包括外交、经济和法律在内的所有手段，阻止侵犯马岛主权的国家和非国家行为体。米莱称阿根廷政府将加大对在马岛及周边争议海域开采自然资源的外国公司的制裁力度，并继续推进在阿根廷南部火地岛省建立综合海军基地的计划。

讽刺的是，《经济学人》刊出专访的标题竟然是《米莱就福克兰群岛发飙反映他的懦弱》。米莱重提马岛主权是为明年的总统选举暖身，目前阿国内经济状况堪忧，这对寻求连任的米莱十分不利，他因此打“马岛牌”，但诸多媒体认为他抄错作业。讽刺的是，米莱的政治偶像之一，正是在1982年出兵收复福克兰群岛的英国前首相撒切尔夫人。