美国和以色列对伊朗开战的决定，正成为全球力量平衡的转折点，使美国和中国都比以往更加脆弱。欧洲没有人应为此欢呼，因为在“弱国”横行的危险世界中，欧洲当前的模式根本无法保障自身安全。

美国总统特朗普试图通过军事手段迫使伊朗让步作出的努力，至今结果以惨败告终，并暴露美国实力的局限，中国也因这场战争而受到削弱。霍尔木兹海峡和红海持续遭受封锁，导致物资供应和贸易受阻，加剧中国现有的结构性问题：高额公共债务、人为压低的汇率、青年失业、经济不平等以及人口老龄化。如果中国未能实现经济增长目标，甚至只是勉强达标，中国政府的政策选择空间越来越受到束缚。

相比之下，乌克兰战争却给中国带来经济上的利好。受制裁的俄罗斯和伊朗石油及天然气供应，帮助中国满足巨大的能源需求，同时几乎无须承担保障海上贸易航线安全的任何成本。中国还通过向俄罗斯出售军民两用物品获利颇丰。廉价能源，加上人为压低的汇率，以及信贷补贴型经济，使中国得以在内需疲软的情况下，维持生产并保持成本竞争力。