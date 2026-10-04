经济合作与发展组织发布新一轮国际学生评估项目（PISA）测评结果，德国15岁青少年在阅读（465分）、数学（464分）与自然科学（486分）三大领域悉数创下历史新低。更为刺目的是，三分之一的学生连基础识字与运算门槛都未能跨越，四分之一的学生在自然科学领域未达基准线，约五分之一的学生在三个领域中无一具备“足够的基本能力”。这些数字已远非教育水平指标，而是关乎国家未来竞争力的战略警报。

舆论习惯于将德国学生不佳的PISA表现归咎于冠病疫情或移民背景，但慕尼黑工大教授格赖夫明确指出，德国成绩下滑是延续10年的明显下行趋势，疫情充其量只是加速早已存在的溃败进程。经合组织报告也确认，其他成员国虽同样面临下行压力，但德国滑坡幅度尤为剧烈。

症结首先在于教育机会的极端不公。在经合组织国家中，德国学生的学业表现，与家庭的社会经济地位之间的关联度，超过加拿大三倍。富裕家庭子女的成绩曲线大体平稳，弱势群体子弟则呈断崖式坠落。这一鸿沟自2015年起持续扩大。