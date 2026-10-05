四分之一个世纪前，世界在瞬间改变航向。新千禧年的到来，大致伴随着美国和俄罗斯（当时世界上最强大的两个军事大国）新任总统的走马上任。然而，2001年9月11日对美国发动的恐怖袭击，从根本上改变这两个国家以及正在崛起的中国的发展轨迹。由此引发的一系列事态发展，最终塑造我们今天所处的支离破碎的地缘政治秩序。

所有上了年纪的人都还记得，在那个命运攸关的日子，自己究竟身在何处。我们其中一人当时在克里米亚，另一人在喀土穆。尽管当时我们都惊愕不已，但还未意识到自己正在见证一个新时代的开端。

在当时无可争议的世界霸主美国，总统小布什在经历佛罗里达州重新计票（最终由最高法院定夺）后，历经曲折才入主白宫。9月11日早晨，电视镜头捕捉到总统正在佛罗里达州萨拉索塔的一所小学给孩子念书，这时一名助手在他耳边悄声通报国家遭到袭击。他当时那种茫然无措的神情，预示日后定义美国外交政策的某种特质。