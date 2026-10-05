世界正在进入一个新的地缘政治阶段，过去是冷战两极，后来是一超格局，如今则逐渐走向“两超多强”的局面。美国与中国仍是全球最具综合实力的两个超级强国，同时欧盟、印度、日本、俄罗斯及其他区域力量也在重新调整自己的位置。对大国而言，这是争夺影响力的时代，但对小国而言，却可能是一个更加危险的时代。因为大国可以承受竞争，小国却可能为竞争付出重大的成本。在两超多强的世界里，小国究竟应该如何生存？答案或许不是“选边”，而是创造自己的不可替代性。

小国最大的错误，是把自己变成大国的附属品。小国没有大国的土地、人口、资源和军事纵深，因此最忌讳把国家未来押在单一的大国身上。今天可以依靠一个大国，明天国际关系改变，昨天的安全保障可能就变成今天的战略约束。因此，小国真正需要的不是“选哪一边”，而是建立多边连接、多元伙伴，以及给自己更多的战略回旋空间。新加坡外交部今年的公开论述，正强调同时经营大国关系、中等强国伙伴以及亚细安，并通过多边机制扩大外交空间。这不是骑墙派，而是现实。小国没有资格任性，但必须有能力保持选择权。

不要与大国比规模，要与世界比价值。小国最大的战略误区，是认为自己因为小，所以只能被动接受大国的安排。其实，恰恰相反。没有庞大的国内市场，可以成为全球贸易枢纽；没有丰富的天然资源，可以发展金融、科技、航运、航空、数据和专业服务；没有巨大人口红利，可以集中资源培养高技能人才。小国真正应该问的不是“我有什么”，而是“世界为什么需要我”，这是一种完全不同的国家战略。一个国家如果能掌握关键港口、金融中心、供应链节点、科技能力、国际仲裁、数据基础设施或区域人才网络，它的国土虽然很小，战略价值却可以非常大。所以，小国不是要变得“大”，而是要变得不能被轻易替代。