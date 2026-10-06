按照美国政治的历史惯例，总统所属政党在国会中期选举中，通常会失去众议院席位。在1934年至2022年的历次中期选举中，总统的党平均净失约27个众议院席位；2008年奥巴马当选总统，民主党继续控制两院，但在2010年的中期选举，民主党更是创纪录地净失63席。因此，对于此次共和党是否还能保住众议院多数，美国总统特朗普在达拉斯大会上也谈到这一历史规律，坦言：“无论干得多好，执政党几乎从来赢不了中期选举。”随后他说出大会的主旋律：“我请求你们假装我在选票上。”

为了让此次中期选举成为例外，特朗普早早布局。2025年以来，共和党推动一轮罕见的中期重划选区，在得克萨斯、北卡罗来纳、佛罗里达、俄亥俄、密苏里、田纳西、路易斯安那等州重新绘制选区。政治分析机构“库克政治报告”（Cook Political Report）此前估计，仅从重划本身计算，共和党最可能获得约5个席位的净增益，其中得州可能贡献3席至5席。共和党显然试图先从地图上为自己增加安全空间，再用总统的政治影响力守住多数。

然而，如今看来，这些地图优势并没有自动转化为安全席位。比如得州第35选区，原本是民主党占据的席位，过去横跨奥斯汀和圣安东尼奥。2025年重划后，选区大幅向圣安东尼奥南部及东部郊区和农村地区移动，原议员卡萨尔（Greg Casar）转往第37选区参选，因此本席变成开放席。按照新边界，2024年特朗普在这里赢得约10个百分点。民主党候选人是贝萨尔县副警长加西亚（Johnny Garcia），共和党候选人则是空军退伍军人卡洛斯·德拉·克鲁斯（Carlos De La Cruz）。9月25日，库克将该席从“共和党可能胜出”下调为“倾向共和党”，共和党仍占优势，但已经不是一个可以完全忽略的安全席位。