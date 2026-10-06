全球舆论界对美国总统特朗普在联合国大会上对伊朗声色俱厉的记忆犹新，他却在安德鲁斯联合基地铺上红毯，笑容可掬地破例亲迎中国国家主席习近平到访。几乎在同一时刻，一则看似与亚太无关的消息悄然发布：美军将于9月30日前全面撤离伊拉克，结束长达23年的驻军历史。

白宫将此定调为“军事任务的自然收尾”，强调美国企业仍将留驻伊拉克，军事存在则让位于经济伙伴关系——这套说辞听来从容，但若置于霍尔木兹海峡长时间封锁、油价飙涨、盟友拒绝派兵的背景下检视，便显得像是一场仓促的体面下台。一边高调对抗，一边极尽礼遇，同时默默收兵的镜像外交，并非随机的情绪起伏，而是精准勾勒出华盛顿当前的战略窘境——当美国试图从中东抽身，转向大国竞争之际，它在全球战略部署上进退失据的代价，正以超乎预期的利息，在西太平洋被追讨，深刻重塑着亚太地缘格局。

这场代价的根源，要从美国中东政策的底层逻辑说起。页岩油革命本已降低华盛顿对波斯湾的能源依赖，理应为它的抽身提供绝佳契机；伊拉克撤军计划，早在2024年便已底定，军方原本设想的是一场按部就班、循序渐进的交棒。