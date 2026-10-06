千禧年大奖七道难题（Millennium Prize Problems），并不是某一个数学家突然“设计”出来的问题。

2000年，美国克雷数学研究所（Clay Mathematics Institute，简称CMI）咨询世界各地的数学家，从数学发展历史上最重要、最困难的一些经典问题中，挑选出七道题作为千禧年的数学挑战。这些由不同数学家提出的问题，涵盖19世纪至20世纪，CMI为每一道题设立100万美元奖金。

有趣的是，CMI为什么要这样做？CMI官方列出几个目的：一、让普通大众知道基础数学研究的重要性，以及它对科学和技术的广泛影响；二、人类的知识边界在哪里？鼓励数学家挑战真正困难的问题；三、奖励具有历史意义的数学突破，为人类迈向更长远的数学发展与探索铺路。