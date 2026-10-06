劳静仪：AI时代学数学的必要性
一个答案只能解决一个问题；一种新的数学方法，却可能打开一整片新的数学世界。这或许正是为什么人类愿意花100年，甚至几百年的时间，去研究一个看似“没用”的数学问题。
数学不应该只是会不会解题，更重要的是：能不能举一反三？有没有问题值得我们去问？有没有勇气去尝试解决一个目前还没有答案的问题？ （SPH Media Limited）
千禧年大奖七道难题（Millennium Prize Problems），并不是某一个数学家突然“设计”出来的问题。
2000年，美国克雷数学研究所（Clay Mathematics Institute，简称CMI）咨询世界各地的数学家，从数学发展历史上最重要、最困难的一些经典问题中，挑选出七道题作为千禧年的数学挑战。这些由不同数学家提出的问题，涵盖19世纪至20世纪，CMI为每一道题设立100万美元奖金。
有趣的是，CMI为什么要这样做？CMI官方列出几个目的：一、让普通大众知道基础数学研究的重要性，以及它对科学和技术的广泛影响；二、人类的知识边界在哪里？鼓励数学家挑战真正困难的问题；三、奖励具有历史意义的数学突破，为人类迈向更长远的数学发展与探索铺路。