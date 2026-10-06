吴俊刚：破除“高薪养廉”的迷思
人的贪欲是无底洞。所以，最重要的是如何确保廉能者当政，并给予合理的薪酬，而不是又要马儿跑，又要马儿不吃草。
从1990年代至今，国会对政务官薪金的课题已经辩论好几次，这次的国会辩论比较不一样的是，反对党并没有反对，尤其是对议员津贴依据通货膨胀率追加，朝野异口同声认可，也没人说要把增加的津贴捐出来做慈善。 （档案照片）
今年9月初，政府宣布接受八人政治薪金检讨独立委员会所提呈的报告，相关建议从今年10月15日起实施。报告确认2012年制定的政治薪金框架，整体上仍然适用。根据框架，MR4级部长薪金参照基准，以收入最高的1000名新加坡公民年薪中位数为基础，扣除40%，以体现公共服务精神。
按最新数据计算，新基准为180万元，高于目前的110万元。框架的三大原则也维持不变，即：薪金须具足够竞争力，以吸引有能力的人从政；体现投身公共服务的精神；维持“裸薪制”（clean wage），没有任何隐藏津贴或福利。
所谓MR4指的是部长的起步薪级。部长的薪金分为四级，MR4是最低级，可说就是一位刚受委任的部长的最低起薪。这个起薪又是怎么定的呢？就是：取收入最高的1000名新加坡公民年薪的中位数，大约是300万元，再扣除40%，这就是180万元的由来。