今年9月初，政府宣布接受八人政治薪金检讨独立委员会所提呈的报告，相关建议从今年10月15日起实施。报告确认2012年制定的政治薪金框架，整体上仍然适用。根据框架，MR4级部长薪金参照基准，以收入最高的1000名新加坡公民年薪中位数为基础，扣除40%，以体现公共服务精神。

按最新数据计算，新基准为180万元，高于目前的110万元。框架的三大原则也维持不变，即：薪金须具足够竞争力，以吸引有能力的人从政；体现投身公共服务的精神；维持“裸薪制”（clean wage），没有任何隐藏津贴或福利。

所谓MR4指的是部长的起步薪级。部长的薪金分为四级，MR4是最低级，可说就是一位刚受委任的部长的最低起薪。这个起薪又是怎么定的呢？就是：取收入最高的1000名新加坡公民年薪的中位数，大约是300万元，再扣除40%，这就是180万元的由来。