9月底以来，因对校园设施简陋、过于拥挤、师资不足等不满，法国各地许多中学生发起大规模罢课和抗议，还有许多不满政府及社会现状者也加入其中，并很快由和平抗议演变为暴力骚乱。一些抗议者在学校等处纵火、砸毁汽车、攻击反对者、追打落单警察等。警方镇压骚乱，冲突不断。主要政党和政治人物或谴责暴力，或呼吁和平抗议，但骚乱短时间内估计难以平息。

这又是一场典型的法国式激进政治运动。当一些法国民众对政府及现状不满时，往往走上街头抗议。大多数人以非暴力表达诉求，但少数激进分子制造暴力，演变为骚乱。暴力行为很多，但大多数非致命、中低烈度、以毁坏物品为主而伤人较少，伴随警民冲突，社会处于半瘫痪状态。骚乱高潮过后，社会又逐渐恢复平静。类似的情形在法国经常上演，有些发生在个别市镇，有些则是全国骚乱。如2018年“黄背心运动”衍生的骚乱，2023年因警察枪击一名少年致死引发的抗议和一系列暴力事件，都是与本次一样，可称为“法式民众运动”的全国激进政治运动。

法国的大众运动、街头政治暴力可以追溯到230多年前的法国大革命时期。当时法国平民阶级通过暴力革命，付出和造成许多流血死亡，推翻王权和贵族统治，开创自下而上民主革命的先河，也留下政治暴力的遗产。经历大革命的洗礼和激进民权思想熏陶，许多法国人认为当政府背离民意、政策有害、社会不公正，就有权利通过暴力革命在内的方式，表达愤怒和进行反抗。