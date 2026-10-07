日本自民党国会议员，同时担任日本国际贸易促进协会会长的岩屋毅访问中国，先后与中共中央政治局委员兼外交部长王毅、副总理何立峰等举行会谈。日本国际贸易促进协会是日中友好七团体之一，鉴于岩屋曾任外相，王毅与他会见本身也符合外交礼仪。不过，考虑到过去约一年来，日中之间的部长级交流仅限于亚太经合组织（APEC）部长级会议等场合，此次在日中双边关系框架下进行部长级对话，仍值得关注。

此外，日本国际贸易促进协会自日中尚未建立外交关系的时期起，就一直承担着推动日中贸易的友好团体职能，因此，此次能够与负责经济事务的副总理何立峰会谈，就目前的形势而言，或许可以视为两国关系的一个重大进展。

中国原本就十分重视与日本国际贸易促进协会的交流。今年6月，原会长河野洋平（前自民党议员、前众议院议长）原定访华，但因河野于同月8日去世而未能实现。6月23日，时任日本国际贸易促进协会代理会长的众议院议员桥本岳访问中国，当时由外交部副部长华春莹出面迎接。当然，此前日本国际贸易促进协会代表团访华时，往往由中国共产党政治局常委出面接待，与之相比，此次接待者的政治地位有所降低。不过，也可以看到，日方率领代表团的人士的政治地位，以及中方接待的政治人物的地位，都正在逐步提高。