上个月，几位分别隶属于哥伦比亚大学、香港大学和斯坦福大学的作者皮斯科尔斯基（Tomasz Piskorski）、塞鲁（Amit Seru）、张健和赵淳撰写的一篇工作论文由美国全国经济研究所发布后，在新加坡及国际媒体上引发广泛关注。作者声称，他们的研究显示，在1995年至2011年，掌握内部信息的公务员，更倾向于在”已规划但尚未公开宣布”的地铁站附近购置住宅，而且这种现象“主要集中在公开宣布前的一至两年……（并且）集中于中层官员以及与轨道交通规划有关的政府机构”。

文章暗示，中层公务员利用公务信息为自己谋取个人利益；研究并未发现初级或高级公务员存在类似的异常购房行为。尽管如此，新加坡政府显然认为这些结论足够严重，因此启动调查。

作为研究新加坡住房和交通问题的应用微观经济学者，我们同样对这些发现感到震惊。然而，在阅读论文后，我们感到失望，尤其是因为数据透明度不足、对未来地铁站相关信息何时进入公共领域的描述并不准确、对研究所涉及地理范围的界定不够严谨，以及反事实检验的设计存在问题。