就在极右翼的德国另类选择党（AfD）在萨克森—安哈尔特州（Saxony-Anhalt）选举中，斩获最高得票率的短短几周后，梅克伦堡—前波美拉尼亚州（Mecklenburg-Vorpommern，简称梅前州）的选举结果进一步印证，德国已陷入一种在欧洲大部分地区早已显现的极端政治两极分化周期。

如果这一趋势在2027年法国、意大利、希腊和波兰举行大选时进一步加剧，欧洲可能会发现自己已置身于一个对“人民主权”（popular sovereignty）不加任何限制的后自由主义（post-liberal）境地。

推动欧洲走向后自由主义政治的因素众多，包括去工业化、高昂生活费（因能源价格屡次飙升而加剧），以及“特朗普效应”（这一效应壮了远在美国之外的反自由主义效仿者的胆量）。但迄今为止，最强大的推手仍是移民问题。自时任德国总理默克尔在2015年，决定接收100万逃离中东及其他地区动乱的难民以来，移民问题在欧洲政治生活中，便占据举足轻重的地位。