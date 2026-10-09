上个月，两项教育新政接连宣布，先是小一报名的调整，跟着是试行小班制。后者谈的人似乎不多，也许太专业了；小一报名则大家明显更有感。三天前，就有多达10名议员，在国会就这个课题提问。我记得前不久《联合早报》言论版刊登的一篇相关来稿，本地阅读量甚至排到全周评论文章的榜首。

让我印象最深刻的则是《海峡时报星期刊》两周前的一篇专题报道，读了才知道，市场上原来有一些房屋经纪，以小一报名“策略师”或“顾问”自我定位和营销，专门指引父母如何通过买房，帮孩子敲开名校的窄门。

报道讲述一个“志在必得”的案例：一位自身也是经纪的妈妈在女儿3岁时，就着手规划要让她进入南洋小学。先是丈夫到基层服务，争取在“2B阶段”就如愿以偿。跟着作为第二层保险，夫妻俩在公爵夫人道购入一套246万元公寓，把南小连同第二选择莱佛士女子小学，都涵盖在这一公里范围内。最终女儿签运不佳，进不了南小，但在“2C阶段”还是拿到超级安慰奖——莱佛士女小的入场券。