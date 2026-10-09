2026年已过去大半，如果说华语综艺圈有什么“意难平”，辩论类综艺节目《奇葩说》无疑会是其中之一，从2014年首播，直到2021年连续制作播出七季，收视率及话题度很高，节目中的优秀辩手一度拥有着影视巨星般的流量关注度。制作公司从去年起就开始放话“2026年有一场奇葩的战役”，预告节目将重启，但目前已经证实节目续作取消，相关档期由另一档喜剧综艺代替。

如果我们再沿着时间长河回溯，由新加坡广播局在1986年首创的电视节目“亚洲大专辩论会”引领辩论节目风气之先，新广并在1993年与中国中央电视台合作，共同将辩论节目升级为“国际大专辩论赛”，成为当年华语文化的一种流行符号。但到了2013年，中国中央电视台宣布节目无限期停办。

相比当今算法时代所流行的语言类节目内容（如脱口秀、对谈播客），我们不得不承认，传统的纯辩论类节目已经完成它的时代使命。辩论类节目强调的是“我有一个观点”，正反方辩手常常通过架空现实的逻辑与语言艺术，高频输出自己的金句以获得观众喝彩。但在如今的算法宇宙中，并不缺少“语不惊人死不休”的千种万类意见及观点。随着算法机制的精准推送，几乎任何小众观点都可以在网络世界中找到同温层。这种信息茧房效应的乘数放大，无形中消解普罗大众聆听与关注来自“非我同类”意见与诉求的耐心。这种“观点通胀，共情消失”的隐忧，正悄然成为当下公共沟通与社会治理中的一道隐形鸿沟。