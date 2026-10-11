作为亚细安国家最具争议的领导人，缅甸总统敏昂莱在10月7日抵达马来西亚，进行为期两天的访问，使该国成为他今年4月履任后第六个访问的国家。敏昂莱此次访马主要是与马国领导人面谈滞留马国的缅甸籍难民遣返问题。马来西亚首相安华在7月时透露，缅方同意接回5000多个难民，而马国已在9月29日遣返1476人，至于第二批次的3524人，预计会在敏昂莱结束访马后遣回原籍国。

这些滞留马国的缅甸公民，主要是因为逾期逗留、非法入境、无牌经营等被扣押的，而面对长期内战与人权危机的缅方，一直以来对接回这批难民表现得并不积极。这次内比都行动之所以如此迅速，显然是因为布城特地将敏昂莱的访问当成奖励，因为安华清楚知道，缅甸军方想透过维持与周边国家的关系，来巩固自己的政权合法性，所以借着访马邀请来刺激缅方配合， 而安华也可以同时展示自己透过外交手腕化解难民安置后续诱发的社会矛盾，可谓两全其美。

不过，话说回来，马缅处理难民问题的方式，对亚细安整体而言，可能未必是好事，因为敏昂莱可以借着此次的访问来抬升和巩固自己的政治地位，导致缅甸政府文官化的进程越来越难以推进。要知道的是，缅甸前军头丹瑞大将在2011年退位，并推进政权文官化，是感受到经济环境大变动，以及2010年阿拉伯之春爆发后席卷全球的反威权主义；再加上中国也在美国的游说下向缅军施压，令丹瑞陷入孤立无援的生存危机，只能忍痛作此决定。