今年的诺贝尔三大自然科学奖（生理学或医学奖、物理学奖、化学奖）于10月5日至7日全部揭晓。这三项大奖有六位得主：卡尔·戴塞罗思、彼得·黑格曼、格奥尔格·纳格尔（生理学或医学奖）；弗朗西斯·哈尔岑（物理学奖）；亨利·B·卡甘、硖合宪三（化学奖）。

从年龄由高到低排序看，分别为96岁（卡甘）、82岁（哈尔岑）、76岁（硖合宪三）、73岁（纳格尔）、72岁（黑格曼）、54岁（戴塞罗思）。

在人均预期寿命不断增加的今天，六位科学家的平均获奖年龄高达75.5岁，自然科学奖得主的平均年龄，已经从20世纪初的50多岁，一路飙升到今天的60岁至70多岁。这已形成科研与成果获得，以及成果认可的某些规律、变化和趋势。通过计算他们发表核心论文（或提出关键设想）时的年份、出生年份和获奖年份的差值，可以发现这六位科学家做出获奖成果时的平均年龄约为45.7岁，在34岁至56岁之间。这符合一直以来的科研“45岁黄金定律”，绝大多数诺奖级成果，都是在科学家45岁左右的黄金创造力时期完成的。