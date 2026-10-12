今年的世界精神卫生日（10月10日，又称心理健康日）主题是“倾听亲身经历：以真实的声音推动真正的改变”，强调让有亲身经历者积极参与建设心理健康体系，而不仅是被动接受服务。这种共同设计与共创（codesign and coproduction）的理念，在近年来受到高度重视，原因是它的以人为本的转变，为亲身经历者的自主权带来根本的突破。

许多亲身经历者最担心的，其实不是得不到治疗，而是在接触心理健康体系的时候得不到体谅与尊重。在亲身经历者的不同年龄层中，我们最须要关注12岁到25岁的年轻人。他们身处心理疾病高发期，而且要面对跨越“成人门槛”时的三大挑战：校园的告别、亲密关系的重组，以及医疗服务体系的断层。

此外，这时期的年轻人对尊重、自主权和被理解往往更加敏感，使他们对现行心理健康体系产生本能的防御。冰冷的诊断与去情感化的程序，往往会成为将他们拒之门外的无形屏障。我国近年来已经开始重视年轻人的心理健康，并从其他国家吸取经验。我们不妨进一步了解聆听年轻亲身经历者的声音，对心理健康的重要性。