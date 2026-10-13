这些日子偶尔翻社交媒体朋友圈和领英，几乎每一张海报、每一份简介、每一场路演的开场白，都少不了三个字：智能体。三年前，同一个位置写的是“大模型”；再往前，是“人工智能（AI）”。词换得比产品快——这是我在这个行业最直观的感受。

词不但换得快，还各有寿命。这期间热过一阵的“提示词工程”，一度人人自称专家，如今已很少有人提起。退场的原因并不复杂：模型越来越能听懂平常的话，那门手艺被吸收进产品本身，专门的岗位也随之消失。一个词能活多久，多半要看它多快会被下一代技术吞掉。去年底又冒出一个“技能”，各家争相推出，几个月内市场上号称有数万乃至上百万个，不同统计相差几十倍。名字来了一茬又一茬，可名字后头的真本事，跟上了吗？

先说清楚，“智能体”本身不是空话。它指的是让AI自己一步步把一件事办完，而不只是回答一个问题——这是真实的技术方向。我自己就在造这类系统，对这三个字既不否认，也不轻信：以我的经验，智能体最难的从来不是“能不能做”，而是“做错了怎么办”——连做十步，每一步都得有人负责到底。