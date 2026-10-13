美国选举需要多少钱，很难用一个数字回答，因为不同机构的统计口径差异很大。按照非营利研究组织OpenSecrets的联邦口径综合统计，2018年中期选举总支出约71.5亿美元，2022年升至约95亿美元。总统选举周期则更为庞大，2020年总支出约183亿美元，2024年约148亿美元。

相比上述涵盖各类竞选成本的总支出，政治广告追踪机构AdImpact则是从单一广告维度的资金流量来测算。AdImpact预计，2025年至2026选举周期的政治广告支出将达到116亿美元，超过2022年中期选举周期的约89亿美元。仅联邦参众两院选举，到9月底已经投放超过15亿美元广告，俄亥俄州参议院选举的广告支出已经达到约2.4亿美元，是目前广告费用最高的参议院选举；共和党的参议院领导基金已经在全国投入约1.45亿美元。

这些钱从哪里来？最基本的一部分来自候选人自己在地方上的筹款。选民向所支持的候选人捐款，在2025年至2026年选举周期，个人向一名联邦候选人单场选举（初选与大选分别计算）的捐款法定上限为3500美元。另一部分来自民主、共和两党的全国委员会和国会竞选委员会。除此之外，还有政治行动委员会（PAC）与超级政治行动委员会（Super PAC）、工会、企业、501(c)(4)组织（即免于披露捐赠者信息的“暗钱”渠道），以及围绕具体政策和产业建立的政治组织，其中一些Super PAC和外部组织获得超级富豪数千万甚至上亿美元的资金。