美元加息及人工智能（AI）产业中存在的泡沫，再次引发各界讨论AI可能引爆美国经济危机，并危及美元的霸主地位。舆论场中常有一种直觉式判断——美国若陷入经济或金融危机，美元霸权便会随之动摇，美国的全球霸权也将因此松动。然而，事实远非如此简单。美元霸主地位的牢固性，与美国是否即将出现经济危机之间，并不存在必然的因果关系。美国爆发经济或金融危机，也绝不等于美元霸权陷入危机。

这一判断建立在冷战结束以来数十年的历史经验之上。回顾美国应对自身经济与金融危机的轨迹，一个清晰的规律现象是：危机非但没有削弱美元的霸主地位，反而在多数情况下强化了它。最具代表性的两个节点事件，分别是1971年布雷顿森林体系的瓦解，以及2008年由次贷危机引发的全球金融危机。

1971年，尼克逊政府宣布美元与黄金脱钩，布雷顿森林体系正式崩溃。表面上看，这是美元信用的一次重大挫折——固定汇率制瓦解，美元不再拥有黄金锚定的“硬约束”。然而，随后的演变却出乎许多人预料。浮动汇率时代开启后，美元并未被边缘化，反而借助石油美元结算体系，美国金融市场的深度与流动性，以及全球对美元资产的持续需求，确立更为灵活且更具弹性的霸权形态。危机过后，美元在国际储备货币、贸易计价货币和金融市场媒介货币中的地位不降反升。美国通过危机“重构规则”，将原本可能威胁货币地位的冲击，转化为巩固优势的契机。