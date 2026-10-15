10月7日，美国古巴裔国务卿鲁比奥在希腊雅典发表演讲，从古希腊、罗马和基督教谈起，强调西方文明的历史传承，呼吁欧美重新找回对自身文明的信心。两天后，曾担任国际刑事法院（ICC）法官的纳维·皮莱获得2026年诺贝尔和平奖。同日数小时后，特朗普政府宣布进一步制裁国际刑事法院。

这几件各自独立但又彼此关联的事件，构成一幅极具黑色幽默意味的政治图景：一位古巴裔美国国务卿站在古希腊文明的象征性高地上，大谈西方文明的伟大，而他所代表的政府，却在国际司法可能约束以色列时，对国际机构和个人滥施淫威。

鲁比奥的身份，使这场演讲格外耐人寻味。作为古巴裔美国政治人物，他的家族背景体现美国作为移民社会的历史现实。然而，他在雅典所宣传的，却是一条“我上车，就关门”的移民逻辑，甚至荒谬地大谈和他、古巴乃至拉丁美洲距离数千英里的古地中海北岸文明的优越论。一个拉丁裔政治人物，而不是美国白人政客，努力证明自己是西方文明的坚定守护者，恰恰折射出美国政治中的身份悖论：通过认领一种被赋予优越性的文明传统，移民后裔企图获得代表这一文明发言的资格。