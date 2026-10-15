在这个资讯唾手可得的时代，我们比任何时候都更容易接触文字，却未必更愿意静下心来阅读。在地铁车厢，手机屏幕举目皆是；茶余饭后，短视频接连不断。我们并不缺少获取资讯的渠道，真正稀缺的，或许是专注的耐心，以及与一本书相处的意愿。

面对阅读习惯的挑战，以奖励鼓励阅读，看似一条直接有效的途径。书券、积分、礼品和阅读挑战赛，都能为阅读提供具体诱因。然而，奖励究竟能够培养长久的阅读习惯，还是只能换来一时的参与热情？我认为，奖励值得尝试，却不应成为阅读推广的核心。它可以敲开阅读的大门，却不能代替人们发现书中世界的乐趣。

国家图书馆管理局去年公布的2024年全国阅读习惯调查，为这场讨论提供值得深思的依据。调查访问3725名年满20岁的本地居民，发现89%的成年受访者每周阅读超过一次。然而，这项调查所指的阅读，也包括新闻、杂志及网络文章。若单看书籍，包括电子书，每周阅读超过一次的比率则为28%，这说明新加坡人并非不阅读，更值得关注的是，在资讯阅读相当普遍的情况下，如何鼓励人们持续阅读书籍，以获得更深入的思考与启发。