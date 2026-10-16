走在立陶宛首都维尔纽斯的街头，咖啡馆照常营业，电车穿过老城，行人遛狗，游客在河岸旁拍照。没有警报，没有战壕，也看不到前线的景象。然而，这座城市的平静，并不意味着战争只是远方的事。

2022年2月，俄罗斯全面入侵乌克兰后不久，维尔纽斯市政府便在俄罗斯驻立陶宛大使馆外的街道上，涂写一句醒目的英文：“普京，海牙（国际刑事法庭）等着你”（Putin, The Hague is Waiting for You）。这句话后来也被制成大型横幅，挂在市政厅建筑上，表达对俄罗斯侵乌的谴责，以及要求追究责任的立场。

如今，对乌克兰的声援仍可见于维尔纽斯的日常生活。公交车上的“维尔纽斯爱乌克兰”标语，提醒人们乌克兰战争虽远在国境之外，却已成为立陶宛公共生活的一部分，也是关于自身安全的现实警示。