今年世界新闻日（9月28日）的主题“选择可信赖的新闻”来得正是时候。世界新闻日于2018年首次举行时，提出“真实新闻为何比以往任何时候都重要”。我们今天面对的问题，已不再是能否获得信息。新闻、评论、企业信息、社交媒体贴文、网络创作内容，以及人工智能（AI）生成的内容几乎占据人们每一个清醒的时刻。真正困难的问题是：我们应该相信谁？

我从事战略传播工作近15年，无论在专业实践或教学中，“信任”一直是我关注的问题。我也在新加坡管理大学管理学硕士课程教授战略影响力。课堂上经常讨论的一个核心问题是：传播如何产生实质影响？

信息传播得广，不代表必然有效。受众是否认为信息来源可信，传播过程合理，以及内容值得相信，才决定它能否真正影响他们的判断和行动。公众不应仅因为一个熟悉的标志、一家历史悠久的机构，或“主流媒体”这个标签，就自动相信所有报道。信任必须不断争取和维持。