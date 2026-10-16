陈国耀：可信新闻在AI时代更显重要
在今年的世界新闻日，我选择可信赖的新闻，并不是因为记者不会出错，而是因为专业新闻具备相应的人员、流程和问责机制，让事实能够被确认，错误能够被纠正，社会也能够继续拥有一套共同理解现实的基础。
新闻可以调整包装方式，却不应放弃原有功能。短视频、强烈的视觉元素或吸引人的标题，可以成为公众接触一则新闻的入口，但最终仍应引导他们了解证据、解释和完整背景。图为9月18日，一台电视摄像机对准白宫西翼。 （法新社）
今年世界新闻日（9月28日）的主题“选择可信赖的新闻”来得正是时候。世界新闻日于2018年首次举行时，提出“真实新闻为何比以往任何时候都重要”。我们今天面对的问题，已不再是能否获得信息。新闻、评论、企业信息、社交媒体贴文、网络创作内容，以及人工智能（AI）生成的内容几乎占据人们每一个清醒的时刻。真正困难的问题是：我们应该相信谁？
我从事战略传播工作近15年，无论在专业实践或教学中，“信任”一直是我关注的问题。我也在新加坡管理大学管理学硕士课程教授战略影响力。课堂上经常讨论的一个核心问题是：传播如何产生实质影响？
信息传播得广，不代表必然有效。受众是否认为信息来源可信，传播过程合理，以及内容值得相信，才决定它能否真正影响他们的判断和行动。公众不应仅因为一个熟悉的标志、一家历史悠久的机构，或“主流媒体”这个标签，就自动相信所有报道。信任必须不断争取和维持。