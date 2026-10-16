新加坡的动人之处，在于社会多元主义的道德基石。不同族群共同生活、共同打拼，创造举世称羡的成就。恰如一个交响乐团中，每一个演奏家、每一件乐器、每一个声部，呈现出自己独特的声音，组合成最为优美的整体旋律。

历史的前言往行和岁月星辰告诉来者，多元主义不仅是一种社会理想，更是社会和睦的根本与保持繁荣的人性动力。于是乎，警惕身份政治和极右民粹主义的沉渣泛起，永远都是自由开放社会温故知新的政治伦理课。

要理解身份政治的破坏性，可以回溯法国1894年的德雷福斯冤案（Affaire Dreyfus）。普法战争后，法国社会弥漫着失败的屈辱感，反犹太主义亦甚嚣尘上。当法国陆军发现有人向宿敌德国出卖情报后，即便高层明明已经知道这个叛国者另有其人，却基于政治考量和族群身份的鄙视，选择嫁祸身为犹太人的炮兵军官德雷福斯。