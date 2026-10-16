法国极右翼政党国民联盟领导人勒庞公布了一项以快速财政整固（通常被称为“紧缩政策”）为核心的经济纲领。此举不仅标志着她与本党过往立场的彻底决裂，也使她与欧洲右翼长期以来的趋势更紧密地保持一致。

国民联盟此举正值法国抗议活动愈演愈烈，而缺乏议会多数席位的本届政府，正在艰难推动预算案通过之际。目前，法国的公共债务额相当于国内生产总值（GDP）的119%（英国和德国分别为102%和63%），预计今年财政赤字将达到GDP的5.4%，远高于欧盟的3%上限。为了在明年将赤字比率降至5%，法国政府已宣布要实施总额达540亿欧元（约777亿新元）且极不受民众欢迎的预算削减措施。

但勒庞还希望进一步紧缩。她提议法国通过将“黄金法则”写入宪法的方式，效仿德国的“债务刹车”（即对预算赤字规模施以法律限制）。关键是，此类宪法修正案必须经过全民公投批准。若要暂停该条款一年，须要得到60%的议会支持；若要再暂停一年则须再次举行全民公投。可见勒庞提出的，是一种民粹主义式的财政整固愿景。